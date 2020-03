Am nächsten Wochenende finden in Dinslaken zwei kulturelle Veranstaltungen an neuen Orten statt. Dies ist zum einen „Der Sandmann“ am Freitag, den 6. März, der jetzt in der Aula der Ernst-Barlach-Gesamtschule gespielt wird, und zum anderen das Konzert „Bergmannslieder, Swing und Shanties“ am Sonntag, den 8. März, nun in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasium.

Am Freitag, 6. März, zeigt die Burghofbühne Dinslaken (Landestheater im Kreis Wesel) um 20 Uhr die Premiere von „Der Sandmann“. Diese Aufführung wird in der Aula der EBGS, und nicht – wie teilweise angekündigt – in der Aula des OHG stattfinden. Wenige Karten für dieses Stück sind nur noch an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich. Die neue Aula der Ernst-Barlach-Gesamtschule ist seit kurzem fertiggestellt, ebenerdig und barrierefrei. Deshalb soll die Premiere dort gezeigt werden. Gekaufte Platzkarten behalten ihre Gültigkeit. Der Eingang zur Aula ist über die Schillerstraße zu erreichen. Die Anschrift der Schule lautet Scharnhorstraße 2. Parkmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung der Schule. Fahrzeuge können auch in der Tiefgarage unter dem Stadtpark abgestellt werden. Diese ist 24 Stunden geöffnet und fußläufig gut zu erreichen.

MGV Concordia, Shanty-Chor und Swingin' Monday Big Band

Das Konzert der AG musischer Vereinigungen „Bergmannslieder, Swing und Shanties“ findet dagegen am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr in der Aula des OHG statt. Es war ursprünglich für die Aula des EBGS geplant, wird aber verlegt, da die Schule die Räumlichkeit selbst benötigt. Die Mitwirkenden MGV Concordia des Bergwerks Lohberg 1919, Shanty-Chor Hiesfeld und Swingin' Monday Big Band freuen sich über Besucherinnen und Besucher. Die Anschrift lautet Hagenstraße 12. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Eintrittskarten sind in der Stadtinformation am Rittertor erhältlich.