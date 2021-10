In der Spielzeit 2021/2022 kann die Burghofbühne Dinslaken endlich wieder ihr Jugendabo mit dem Namen StudioStürmer allen Zuschauern von 14 bis 21 Jahren anbieten.

Auf dem Programm stehen neben drei expliziten Jugendstücken wie bspw. dem Gewinnerstück des Kathrin-Türks-Preises „GRRRLS“ mit „Eine Sommernacht“ auch ein Abendspielplanstück mit Musik und auch wieder die aktuelle Produktion des Jugendclubs der Burghofbühne Dinslaken.

Für 25 Euro sehen die Abonnenten so über die gesamte Spielzeit hinweg fünf Vorstellungen. Nach jeder Vorstellung sind sie zu einer Party im Theater eingeladen, zu der sie zusätzlich ein Freigetränk und ein Stück Pizza erhalten und die Möglichkeit haben, mit dem Ensemble in Kontakt zu kommen.

Es sind noch Abonnements verfügbar und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihren Medien hierauf hinweisen könnten.

Interessenten können sich bei Anna Scherer unter 02064/411050 oder per Mail an

scherer@burghofbuehne-dinslaken.de anmelden.

Das Abo enthält folgende Vorstellungen: