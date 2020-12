"Ulk" ist nicht nur ein außergewöhnlicher Name. Mit seinen unterschiedlich langen Ohren und dem hellgelben Streifen im Fell ist "Ulk" auch ein ganz besonderer Rauhaar-Dackel. Erschaffen hat ihn der Dinslakener Eberhard C. Sowka.

Bereits in seinen jungen Jahren entdeckt Sowka seine Leidenschaft fürs Schreiben. Er verfasste vor allem Kurzgeschichten. Dem Berufsleben geschuldet kommt das Schreiben von Belletristik später zum Erliegen. Wobei: "Ich habe viele wissenschaftliche Berichte und Publikationen verfasst und konnte so das Schreiben trainieren", sagt der Doktor der Ingenieurwissenschaften. Kein Wunder also, dass er seine Passion wieder aufgriff, sobald er in Rente ging. Sein erstes Buch, das Kinderbuch "Als unser Dackel fliegen lernte", erschien Ende 2019.

Die Idee mit "Ulk" kam dem Dinslakener bei einem Strandspaziergang mit seiner Frau. "An dem Tag war es sehr stürmisch", erinnert er sich an den Urlaub. "Uns kam ein älteres Ehepaar mit einem Dackel entgegen. Dem Hund wehte die ganze Zeit der Sand ins Gesicht und er jaulte furchtbar. Ich habe mir vorgestellt, wie der Wind ihn plötzlich hochheben würde ..."

Kaum zuhause angekommen, schreibt der Dinslakener die ersten Texte auf und skizziert die ersten Bilder. Bis er das Buch jedoch in den Händen halten konnte, vergingen rund zwei Jahre. Das lag daran, dass die bevorzugte Illustratorin zunächst anderweitig beschäftigt war.

"Ich möchte die Fantasie der Kinder anregen und ihr Selbstbewusstsein fördern", sagt Eberhard C. Sowka. "Das ist immer gut, auch im Berufsleben. Zum Beispiel wenn es darum geht, Lösungen zu finden, insbesondere wenn das Gängige nicht hilft." Seine Enkel jedenfalls sind von dem Werk ihres Opas begeistert.