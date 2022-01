In Dinslaken liegt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz am 17. Januar nach 167 weiteren Infektionen bei 523,4. Wegen eines Rechenfehlers wurde am Freitag eine falsche Inzidenz für Dinslaken mitgeteilt. Der richtige Wert für den vergangenen Freitag lautet: 478,6 nach 75 weiteren Infektionen.



Auf Basis dieser Zahlen hat die Stadt Dinslaken den städtischen Inzidenzwert berechnet. Rechtlich vorgeschrieben wird die Ermittlung des Inzidenz-Wertes lediglich auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. Er ergibt sich aus der Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner.

Die Dinslakener Stadtverwaltung hatte sich aber entschieden, die Inzidenz auch stadtweit zu erheben und darüber zu informieren. In Dinslaken wird der Wert entsprechend für die Bevölkerungszahl von 69.159 Personen berechnet. Aktuelle Infos zur Corona-Situation in Dinslaken finden Interessierte auch auf der städtischen Homepage www.dinslaken.de. Informationen zur Lage im Kreis Wesel bietet die Kreisverwaltung, bei der auch das zuständige Gesundheitsamt angesiedelt ist, auf der Internetseite www.kreis-wesel.de .