Am Sonntag, 12. September, von 10 bis 13 Uhr, lädt die Teckelgruppe Dinslaken auf ihrem Clubgelände an der Augustastraße 293 wieder zur großen Zuchtschau ein. Ab 11 Uhr können die Vierbeiner vorgestellt werden. Die Anmeldung erfolgt vor Ort am Tag selbst.

Prämiert werden der „schönste Rauhaardackel“, der „schönste Veteran“, der „schönste Kurzhaar“ und der „schönste Langhaar“. Zudem wird der „schönste Hund der Dinslakener Gruppe“ gekürt. Dabei gibt es eine interne Vergabe des Wanderpokals. Bewertet wird nach den Zuchtrichtlinien des Deutschen Teckelclubs 1888. „Hierbei sind das Gebiss, das Fell und der Körperbau entscheidend. Das Erscheinungsbild und die Zuchttauglichkeit werden überprüft“, weiß der 1. Vorsitzende und Zuchtwart Kurt Süselbeck. „Die Noten reichen dabei von „vorzüglich“ bis „genügend“.“

Jeder teilnehmende Teckel erhält eine Urkunde

Die gut 30 Teilnehmer pro Schau kommen in jedem Jahr aus dem ganzen Rheinland. „Dieses Mal sind sogar Teilnehmer aus Norddeutschland und Holland mit dabei. Jetzt hoffen wir noch auf gutes Wetter an diesem Tag“, so Süselbeck weiter. Auch für das leibliche Wohl ist durch die Dinslakener Teckelfreunde bestens gesorgt.

Aus der ortsansässigen Gruppe nehmen die Rüden "Emil" und "Champ" teil. "Fino" ist mit seinen fünf Monaten noch zu klein und schaut erstmal nur zu.

Ausstellungsrichter ist Dieter Schlöder aus Essen, die Zuchtschauleitung übernimmt Nicole Blomenkamp. Jeder teilnehmende Teckel (Dackel, Dachshund) erhält eine Urkunde, für die „Schönsten der Schönen“ gibt’s Pokale. „Bitte die Ahnentafel und den Impfausweis nicht vergessen“, erinnert Kurt Süselbeck. Die Hunde müssen während der Schau angeleint bleiben. Auf dem Clubgelände gelten die aktuellen Coronaregeln.

Übrigens: Das Mitgliedertreffen der Teckelgruppe Dinslaken findet jeden Sonntag von 10 bis 13 Uhr auf dem Clubgelände statt. Dort haben die Fellnasen genug Platz zum Toben und Herrchen und Frauchen Zeit für den geselligen Austausch.