Das Befürworten der CDU-Landtagsabgeordneten aus Oberhausen und dem Kreis Wesel, Wilhelm Hausmann und Charlotte Quick, die Straßenausbaubeiträge nicht abzuschaffen, nahm die BI „Interessengemeinschaft Taubenstraße“ zum Anlass, eine Mahnwache am vergangenen Montag auf der Trabrennbahn zu veranstalten.

Neben der Landes-CDU hat sich auch die FDP im Landtag für die Straßenausbaugebühren ausgesprochen, die aus der Sicht der BI nicht nur ungerecht, sondern in diesen Zeiten (Corona) auch unsozial sind. Bürgermeister Dr. Michael Heidinger nahm sich noch vor der Tagung des Hauptausschuss Zeit, um der Bürgerinitiative den aktuellen Stand der Dinge zu erläutern und sich den Sorgen der BI anzunehmen. Die ungerechten Gebühren die sich längst als Bürokratiemonster zulasten der Städte erwiesen haben, sowie die Haltung der CDU und FDP bzgl. der STRABS werden die Bürgerinitiativen in NRW bei den kommenden Kommunalwahlen sicherlich nicht vergessen, so Siedenbiedel – Mitglied der BI „Interessengemeinschaft Taubenstraße“.