Am gestrigen Mittwoch hat der FDP Stadtverband seine Zusammenkunft zum ersten Mal als Videokonferen abgehalten. Auch wenn theoretisch ein persönliches Treffen noch möglich gewesen wäre, so wollen die Liberalen selbstverständlich auch ihren Beitrag zur Verlangsamung der Covid-19 Pandemie leisten. "Flatten the Curve" ist der Wortlaut dieser Tage, welcher auf einen Verlauf der Pandemie hinweisen soll, der am verträglichsten mit unserem Gesundheitssystem ist. Hier soll durch größtmögliche Vermeidung physischer Kontakte mit seinen Mitmenschen eine Verringerung der Neu-Infektionen erreicht werden. Der FDP Stadtverband wird demnach, solange es nötig ist, seine Arbeit im Home Office und durch Videokonferenzen weiterhin tatkräftig fortführen.