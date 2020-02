Man fühlt sich immer so sicher ... und doch ist es bei einem Rosenmontagszug in Volkmarsen bei Kassel wieder passiert: Ein Auto ist in eine Menschenmenge gefahren. Tragisch - unfassbar.

Ein weiterer trauriger Anlass, über die Sicherheit in den Städten nachzudenken: darüber, zumindest die Plätze und Fußgängerzonen abzusichern. Das Thema wurde Anfang Februar im Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr in Dinslaken diskutiert und es ist jetzt wieder leider aktueller denn je.

Poller, fest verankert oder auch versenkbar, die Plätze und Einkaufsstraßen absichern, findet man auch in Nachbarstädten. In Dinslaken wird über versenkbare Poller am Neutorplatz nachgedacht, und auch an der Neustraße und am Altmarkt wären sie notwendig. Denn hier halten sich oft viele Menschen auf, gerade bei Veranstaltungen. Vielleicht bieten die tragischen Ereignisse vom Montag in Volkmarsen Anlass, die politischen und verwaltungstechnischen Bemühungen zu forcieren.