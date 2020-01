ONE BILLION RISING

Jede 3. Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt

gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Das sind eine Milliarde Frauen

(one billion) weltweit, denen Gewalt angetan wird.

ONE BILLION RISING … ist ein globaler Streik, eine Einladung zum Tanz als Ausdruck unserer

Kraft, ein Akt weltweiter Solidarität, eine weltweite Demonstration der Gemeinsamkeit.

ONE BILLION RISING … das bedeutet, ins öffentliche und ins individuelle Bewusstsein zu rufen,

womit Frauen sich tagtäglich auseinandersetzen müssen.

ONE BILLION RISING … zeigt, wie viele wir sind, die sich weigern, Gewalt gegen Mädchen und

Frauen als unabänderliche Tatsache hinzunehmen.

Am 14. Februar erheben sich Frauen und Männer in aller Welt, auf jedem Kontinent, in über

199 Ländern und in Deutschland inzwischen in über 160 Städten um ein neues Bewusstsein

und das Ende dieser Gewalt zu fordern. SIE TANZEN … “Break the Chain“

In DINSLAKEN zeigen auch wir unsere kollektive Stärke und unsere globale Solidarität über alle

Grenzen hinweg.

In DINSLAKEN fordern auch wir das Ende der Gewalt an Frauen und ein Ende der Geduld und

des Schweigens.

Wir treffen uns

am 14. Februar 2020

um 17:00 Uhr

auf dem Neutorplatz.

Grußwort Bürgermeister Dr. Michael Heidinger

Es gibt die Möglichkeit den Tanz „Break the Chain“ im Vorfeld bei Funkys Dance Pointzu üben:

Montag, 10.02.2020, 20:00 – 21:00 Uhr Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren

Dienstag, 11.02.2020, 17:15 – 18:15 Uhr Kids bis 11 Jahre

Dienstag, 11.02.2020, 18:20 – 19:20 Uhr Jugendliche 11 bis 15 Jahre