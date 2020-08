Am Montag, 24. August, wurde eine Lehrkraft der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken positiv auf das Coronavirus getestet. Die Lehrkraft wies keine Symptome auf, sondern machte vom Angebot des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales einer freiwilligen Testung für Lehrkräfte und Erzieher Gebrauch. Das meldete am Mittwoch die Pressestelle des Kreises Wesel.

Gesundheitsamt und Schulleitung haben unmittelbar die Kontaktnachverfolgung eingeleitet. Für die betroffene Lehrkraft sowie eine weitere Lehrkraft und einen Schulmitarbeitenden, die als Kontaktpersonen ermittelt wurden, wurden Quarantänen angeordnet.

An der Ernst-Barlach-Gesamtschule wurden und werden die Vorgaben des Hygienekonzepts streng befolgt. Aus diesem Grund läuft in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Wesel der reguläre Schulbetrieb weiter.

Die neue Infektion einer Person an der Ernst-Barlach-Gesamtschule steht nach Erkenntnissen der Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt des Kreises Wesel in keinem Zusammenhang zu der Infektion von zwei Schülern der Jahrgangsstufe 5 vor gut einer Woche. Weitere Informationen folgen, sofern diese vorliegen.