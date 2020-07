Am Donnerstagabend, den 24. Juli 2020, fand die Trainingseinheit der neugegründeten "Knappen"-Reserve auf dem Rasenplatz in der Dorotheen-Kampfbahn statt.

Die Trainingseinheit unter der Leitung von Trainer Kai Wellmann wurde wieder einmal gut besucht und die Mannschaft mit Ehrgeiz und viel Trainingsfleiß.

Der VfB Lohberg möchte gerne zur neuen Saison 2020/2021 die neue zweite Mannschaft für den Spielbetrieb in der Kreisliga C melden. Die neue Saison soll am 06. September beginnen.

Es werden dennoch weitere neue Spieler für die neugegründete "Knappen"-Reserve gesucht. Wer Interesse hat, soll bitte am Donnerstag, den 30. Juli erscheinen oder gerne Kontaktaufnahme per Mail vfblohberg@yahoo.com