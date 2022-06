Die ersten eigenen Deutschen Meisterschaften sind immer ein besonderes Erlebnis. Am Wochenende war es für Leonie Wagner (2011) vom TV Jahn Hiesfeld soweit. Sie ging beim Deutschen Jugendmehrkampf in Dresden an den Start.

Im Schwimmkomplex am Freiberger Platz traf die junge Hiesfelderin auf ihre nationalen Konkurrenten. Aus allen Bundesländern waren 322 Teilnehmer aus 115 Vereinen in Dresden am Start. Nach ihrem hervorragenden Erfolg beim NRW - Mehrkampf ging Leonie aber selbstbewusst an den Start. Wie in Wuppertal absolvierte sie in ihrer Paradedisziplin erneut die 100m, 200m und 400m Freistil. Dazu kamen noch 50m Kraulbeine (ohne eine Armbewegung) und abschließend wurden die 200m Lagen geschwommen. Dabei schwamm sie über 100m Freistil (1:10,92 Minuten), 200m Freistil (2:34,07 Minuten) und 400m (5:31,89 Minuten) gleich drei neue Bestzeiten. Für alle absolvierten Strecken gab es Einzelpunkte die zu einem Gesamtstand addiert wurden. Hierbei verbesserte sich Leonie gegenüber dem NRW- Mehrkampf erneut um 24 Zähler auf 1922 Punkte.

Ein hervorragender siebter Platz

Mit dieser persönlichen Punktbestleitung kam sie in Dresden auf einen hervorragenden siebten Platz in ihrem Jahrgang. Trainerin Nelli Edel war mit den Ergebnissen ihrer Schwimmerin sehr zufrieden.