Paula schafft Qualifikation für NRW-Meisterschaften

Die Wettkampfschwimmer des SC Dinslaken traten beim 17. int. Langstreckenmeeting in Bochum an. Erfolgreichste Dinslakener Schwimmerin war Paula Emschermann (JG 2004), die sich über 50m Brust und 100m Freistil jeweils die Goldmedaille sicherte. Mit der Zeit von 36,88sek über die Bruststrecke erfüllte sie damit die Qualifikationsnorm für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften im Juni in Wuppertal. Paula rundete ihr Ergebnis mit zwei Silber- (50m Schmetterling und 50m Freistil) und einer Bronzemedaille (200m Brust) ab.

Weitere Podiumsplätze für den SCD erschwammen Jannes Abele (JG 2009, Gold 100m Schmetterling, Bronze 50m Rücken und 50m Schmetterling), Tom Adam (JG 2004, Silber 50m und 200m Rücken), Gina Förster (JG 2005, Gold 100m Rücken, Silber 50m und 200m Rücken), Jan Hendrik Overlöper (JG 2003, Gold 100m Schmetterling, Silber 200m Freistil und 50m Rücken, Bronze 100m und 200m Brust sowie 100m Freistil), Megan Rose Palm (JG 2008, Silber 50m Rücken, Bronze 100m und 200m Rücken), Leah Segerath (JG 2005, Gold 400m Freistil, Silber 50m Schmetterling, Bronze 50m Freistil und 200m Lagen), Antonie Wendt (JG 2004, Gold 50m Rücken, Bronze 100m Rücken), Jonas Wennemann (JG 2006, 800m Freistil) sowie Tobias Wennemann (JG 2009, Silber 50m, 100m und 200m Rücken).

Die guten Einzelleistungen wurden komplettiert durch einen 2. Platz der 4 x 100m Freistil-Staffel weiblich (Megan Rose Palm, Leah Segerath, Paula Emschermann, Gina Förster) und einem 3. Platz der 4 x 100m Freistil-Staffel männlich (Jooris Abele, Jonas Wennemann, Jan Hendrik Overlöper, Tom Adam).