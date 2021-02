Die Jahreshauptversammlung des Schwimm-Club Dinslaken findet in 2021 als virtuelle Veranstaltung statt. Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur virtuellen Sitzung am 26. März via ZOOM ein. Mitglieder, die an dieser Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorher unter der extra eingerichteten Email-Adresse JHV-2021(at)scdinslaken.de zur Teilnahme anmelden.

Zur Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlung hat der Verein auf seiner Homepage neben der Tagesordnung der Versammlung auch das Berichtsheft mit den wichtigsten Ereignissen aus 2020 online gestellt. Dort spielt die aktuelle Pandemie-Lage natürlich die Hauptrolle - zwingt sie den Schwimm-Club nun ja zusammen mit dem DINamare-Ausbau seit fast einem Jahr aufs Trockene.

Der technische Leiter Norbert Bruckermann konnte in seinem Bericht dem Jahr 2020 aber auch noch etwas positives abgewinnen. Bis zum Lockdown im März 2020 erreichten drei SCDler neue Rekorde: Christoph Prill schwamm neue Clubrekorde über 50m Rücken sowie 100m und 200m Brust. Neue Altersklassenrekorde schafften Paula Emschermann (16 Jahre, 50m Brust) und Lydia Rahel Schröter (18 Jahre, 1500m Freistil)