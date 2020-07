In der vergangenen Woche wurde Friedel Hoffmann, der für sein Engagement bei der EAB Hiesfeld bekannt ist, durch Landrat Dr. Ansgar Müller geehrt. Er überreichte Hoffmann das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

von Harald Landgraf

Es war eine wegen Corona nachgeholte Ehrung. Sie hätte schon im April dieses Jahres stattfinden sollen. In seiner Laudatio hob Landrat Müller hervor, dass Friedel Hoffmann große Verdienste um das Allgemeinwohl erworben hat, ob es Ferienfreizeiten der EAB gewesen sein mögen, Seniorenfreizeiten und Seminare der EAB Hiesfeld oder Wander-, Spiele-, oder Bibelseminare waren, stets sei Hoffmann mit seinem Engagement bei der Organisiation dabei gewesen. Oldie-Abende hätte er stattfinden lassen, um Alt und Jung zu begeistern. Sogar bei Bürgerversammlung habe er oft die Moderation übernommen. Und last but not least ging er natürlich auch auf den von ihm gegründeten Spielekreis Hiespielchen e.V. als weiteres Standbein seines Engagements ein. 1984 innerhalb der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Hiesfeld gegründet, wurde der wöchentliche Spieletreff zu einem generationenverbindenden Projekt, das über Jahrzehnte Bestand haben sollte.

Voller Hochachtung

Bürgermeister Heidinger brachte seine Hochachtung zum Ausdruck: "Menschen wie Friedel Hoffmann sind fürs Gemeinwesen unverzichtbar", sagte er feierlich. Er habe sein Engagement in Gemeinde, Politik und bei Spielen nicht nur innerhalb der Stadt, sondern über die Stadtgrenzen hinaus getragen. Sein Engagement war "unglaublich breit gestreut". Bei Bürgerversammlungen habe man erlebt, dass er die Positionen der Menschen "ernst genommen hat" und "an Lösungen interessiert war". Er sei ein echter Menschenfreund.

Hiespielchen und EAB Hiesfeld

Hoffmann blieb nach der Ehrung gelassen wie zurückhaltend: "Ich bin normalerweise ein Mensch, der legerer ist, doch bei einem solchen Anlass ist man natürlich entsprechend gekleidet", nimmt Hoffmann Bezug auf seinen schönen Anzug. Und viel zu sich mag er, obwohl er im Mittelpunkt steht, nicht sagen, sondern richtet seinen Blick zur Allgemeinheit: "Es ist wichtiger, dass man auf die Menschen zugeht und gerade jetzt in der Coronazeit ist das Bedürfnis der Leute, Gemeinschaft zu erfahren, unglaublich groß."