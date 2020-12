Die EntwicklungsAgentur Wirtschaft und die Fachstelle Frau und Beruf des Kreises Wesel führten von Oktober bis November 2020 in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein eine Online-Umfrage zum Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Corona-Zeiten“ durch. Jetzt freuen sie sich über eine rege Teilnahme: 163 Betriebe aus dem Kreis Wesel haben sich beteiligt.

In Bezug auf eine familienbewusste Personalpolitik und das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Allgemeinen gaben mehr als 50 Prozent der Betriebe an, dass sie es als (sehr) hilfreich erachten, auf familienorientierte Maßnahmen zurückgreifen zu können, die bereits vor der Pandemie bestanden. Zudem stimmten knapp 80 Prozent der Betriebe der Aussage zu, dass sich die familien- und lebensphasenorientierten Maßnahmen in der Corona-Pandemie bewährt haben.

Es bestätigte sich, dass während der Corona-Pandemie der Fokus stärker als zuvor auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie gerichtet ist und demzufolge einen enormen Ausbau von Maßnahmen bewirkt, die vor der Pandemie abgelehnt wurden beziehungsweise nicht geplant waren. Außerdem kündigten zahlreiche Betriebe (knapp 40 Prozent) an, nach der Krise „neue“ Maßnahmen beibehalten und ausbauen zu wollen. Ebenso ging aus der Umfrage hervor, dass Beschäftigte ein gesteigertes Interesse an „neuen“ Arbeitszeitmodellen und –organisationen hätten.

Familienorientierung im Unternehmen als ein Instrument zur Fachkräftegewinnung und -bindung wurde von den Befragten sehr begrüßt. „Das große Interesse an Informationen und Erfahrungsaustausch werden wir aufgreifen und für 2021 auf unsere Agenda setzen“, so Michael Düchting, Leiter der EntwicklungsAgentur Wirtschaft des Kreises Wesel.

Weitere Ergebnisse zur Umfrage finden Sie online.