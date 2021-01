Am Donnerstagabend (21. Januar) kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz für Feuerwehr und Polizei mit Hilfe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Kinder hatten beim Spiel imUfer Bereich des Midlichen Mühlenbachs in Barkenberg ein dubioses

verrostetes Metall Stück entdeckt und den Verdacht geäußert es könnte eine

vermeintliche Granate sein. Die alarmierte Polizei sicherte die Fundstelle ab.

Dann rückte die Feuerwehr an, um die Sache zu begutachten. EineInformation an den Kampfmittelbeseitigungsdienst rief auch diesen auf den Plan.Dieser rückte an und konnte nach genauerer Begutachtung das rostige Stück

Metall als vermutlichen Anlasser eines Autos identifizieren. Für die Einsatzkräfte war der Einsatz somit beendet. Die Polizei nahm den Anlasser

mit und entsorgte diesen.

Text und Fotos: Bludau