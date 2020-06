Das Open-Air-Programm im Bürgerpark Maria Lindenhof in Dorsten startete am Freitag (12. Juni) bei sommerlichen Temperaturen mit „Steve Savage and Band“

Durch die Corona Beschränkungen konnten nur 100 Personen an dem Konzert teilnehmen.

Der US-Musiker Steve Savage, ist bereits zum 3. Mal im Amphitheater aufgetreten.

Er hatte dieses Mal neue Gastmusiker eingeladen und wird neben alten Sachen auch seine neuen musikalische Werke aus der Quarantänezeit vorstellen.

Es war ein rundum gelungener Abend dank dem gesamten Team