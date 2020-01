Die IGBCE Dorsten/Holsterhausen veranstaltet am 22. Februar ihren traditionellen Kappenball.



Das närrische Treiben findet in der Gaststätte Adolf "Zum deutschen Eck" an der Hauptstraße 38 in Holsterhausen statt und beginnt um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich. Karten für den Kappenball sind ab sofort bei Dieter Böttger, Tel: 02362/126321 oder Tel.: 015770490200 erhältlich.