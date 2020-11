Schuhkarton-Aktion der Neuapostolischen Kirche in Dorsten

Im letzten Jahr hatte die Gemeinde zum Erntedankfest die Tafel in Dorsten unterstützt. Es kamen viele gute Gaben in Form von Kleidung, Spielzeug und anderen nützlichen Sachen, auch Lebensmittel, zusammen. In diesem Jahr wollte sie ein ähnliches Hilfeprojekt starten. Corona machte es fast unmöglich. Und da kam ihr die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" gerade recht.

Es wurden Menschen von der Initiative "Samaritan`s Pure e.V" in den deutschsprachigen Ländern aufgerufen, für notleidende Kinder in der ganzen Welt einen Schuhkarton voll mit kleinen Geschenken wie Mützen, Schals und Handschuhe, Spielzeuge, Süßigkeiten und Hygieneartikel zu packen und an bestimmten Sammelstellen abzugeben.

Die Gemeindemitglieder packten 50 Schuhkartons und spendeten 600 Euro. Und jetzt hoffen alle, dass sich viele Kinder – aus nah und fern – an diesen und noch anderen liebevoll gepackten Päckchen erfreuen werden, sie so ein friedvolles Weihnachtsfest erleben dürfen.

https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/

Bilder: Oliver Antwi