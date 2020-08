Trotz der Corona Pandemie fand an der Gesamtschule Schermbeck auch in diesem Jahr wieder der Englischwettbewerb The Big Challenge statt.

Dieser wurde angesichts der aktuellen Situation nicht wie gewohnt in der Schule, sondern online zu Hause durchgeführt. Das Paket mit Preisen und Urkunden traf noch vor den Sommerferien ein.

Besonders groß war die Freude bei den Stufensiegern Vanessa Klimczok, Levi Tebartz, Tom Karpen, Elias Spyrou sowie Jakob Butteweg.



Organisiert wurde der Wettbewerb wieder vom Englischlehrer Fabian Merkes.

Quelle: Gesamtschule Schermbeck