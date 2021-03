Am Mittwoch, den 24. März bietet die VHS den Kurs „Mandala – beruhigend oder anregend“ um 19:00 Uhr an. Genauso entspannend, wie auch aktiv, kann die persönliche Interpretation des Mandalas sein. Aus geometrischen Figuren und dem persönlichen Einfluss wird gemeinsam ein wunderbares Mandala in den Wunschfarben entwickelt. Gemalt werden kann auf Papier, Karton, Leinwand und Stoff. Eine Vorskizze wird mit Bleistift erstellt.

Am Samstag, den 27. März findet der Online-Kindermalkurs „Blob-Painting Spatzen“ um 10:30 Uhr statt (ab 6 Jahre). Frühlingscollage: Nach Herzenslust "herumbloben" und am Ende sieht es total toll aus? Dann muss es wohl blub, blub, BlobPAINTING sein! Gemalt wird auf festem Karton, Leinwand oder Stoff. Eine Malvorlage wird zusammen mit dem Einladungs-Link verschickt und kann vorab ausgedruckt werden. Es kann aber auch freihand gemalt werden.

Die Seminare werden über die Plattform Zoom durchgeführt. Die Teilnahme kostet für den Mandala-Kurs 21 Euro und für den Kinder-Blob-Painting-Kurs 15 Euro.

Interessierte melden sich an unter: Tel.: 02362/66-4160, E-Mail: vhs-und-kultur@dorsten.de oder online unter: www.vhs-dorsten.de.

Quelle: VHS Dorsten