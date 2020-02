Trotz Sonntagsruhe und der späten Stunde waren auch die Mitarbeiter der städtischen Gärtnerei im Einsatz um Sturmschäden zu beseitigen.

So wie in Barkenberg am Himmelsberg, wo ein massiver Baum auf ein Mehrfamilienhausgefallen war. Ein Team der Baumpfleger der Stadt nahmen zwei Kettensägen vor und konnten den Baum umgehend zerlegen. Anschließend wurde noch ein Fußweg wieder frei geräumt und begehbar gemacht.

Text und Fotos: Bludau

Lesen Sie dazu auch: