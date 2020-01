Am 1. Februar beginnt die Anmeldeverfahren der Gesamtschule Schermbeck für den zukünftigen Jahrgang 5 und die gymnasiale Oberstufe. Das Verfahren endet am 5. Februar.

Anmeldezeiten sind am Samstag,1. Februar von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr, am Montag, 3. Februar von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, am Dienstag, 4. Februar von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Mittwoch, 5. Februar von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Eltern für Anmeldungen zum 5. Jahrgang sollten für Jahrgang 5 das Familienstammbuch oder Abstammungsurkunde, alle Grundschulzeugnisse, die Grundschulempfehlung sowie den Anmeldeschein der Grundschule mitbringen.

Für die Anmeldung in der gymnasialen Oberstufe sind das Familienstammbuch oder die Abstammungsurkunde, alle Zeugnisse der Jahrgänge 8, 9 und 10, ein Bewerbungsschreiben mit Lichtbild sowie ein Lebenslauf mitzubringen.