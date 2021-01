Seit Januar leitet eine neue Doppelspitze gemeinsam dasDiakonische Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten. Sebastian Schwager tritt die

Nachfolge der kaufmännischen Geschäftsführung vom bisherigen Geschäftsführer Karl-Heinz Kinne antritt, der noch bis Oktober in der Geschäftsführung verbleibt. Pfarrer Karl Hesse ist vom Evangelischen Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten als Diakoniepfarrer entsandt und

übernimmt die seit zwei Jahren vakante Position des theologischen Geschäftsführers.



Karl Hesse war die letzten zwölf Jahre Landespfarrer für Jugendarbeit inder Ev. Kirche im Rheinland und hat dort Managementerfahrung als Leitung der Ev. Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof in Solingen sammeln

können. „Ein Diakonisches Werk verbindet mit seiner Arbeit Kirche und Sozialraum, in dem es tätig ist. Hier zeigt sich die Relevanz des christlichen Glaubens und wird gesellschaftlich sichtbar. Dies in verantwortlicher

Position als theologischer Geschäftsführer mitzugestalten, reizt mich

sehr“, so Pfarrer Karl Hesse. Für seine neue Aufgabe ist der 55jährige aus Mönchengladbach zurück zu seinen familiären Wurzeln ins Ruhrgebiet

nach Bottrop gezogen.

Steffen Riesenberg, Superintendent des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis, zeigt sich von der Wahl des neuentheologischen Geschäftsführers überzeugt: „Mit Karl Hesse haben wir einen engagierten Theologen für unseren Kirchenkreis und das Diakonische

Werk gewinnen können. Die Verbindung von Kirche und Diakonie ist ihm

ein Herzensanliegen, und ich bin gespannt auf seine Impulse zum Wohle

der Menschen in Gladbeck, Bottrop und Dorsten.“

Der Betriebswirt Sebastian Schwager ist bereits seit Januar 2020 als stellvertretender Geschäftsführer im Werk tätig. Hier nutzte der ehemaligeGeschäftsführer der Gelsenkirchener Werkstätten und Lebenswelt Gabriel

zum einen die Möglichkeit in die vielen unterschiedlichen Bereiche des Diakonischen Werkes Gladbeck-Bottrop-Dorsten hineinzuwachsen und

zum anderen stellte er bereits wichtige Unternehmensweichen für die Zukunft durch Projekte, wie den Neubau der Rheinbabenwerkstatt, die er

federführend betreut. „Die Arbeit im Diakonischen Werk begeistert mich jeden Tag“, so Sebastian Schwager. „Es ist ein schönes Gefühl, von nun

an die verantwortungsvolle Position des kaufmännischen Geschäftsführers zu übernehmen und gemeinsam mit meinem neuen Kollegen und

dem Leitungsteam unser Unternehmen in wirtschaftlicher und strategischer Hinsicht erfolgreich weiterentwickeln zu dürfen. Es ist unsere Aufgabe, die hohe Qualität der diakonischen Dienstleistungen stets aufrecht

zu erhalten und unseren über 1400 Mitarbeitende langfristig ein sicherer

und attraktiver Arbeitgeber in unserer Region zu sein.“

Quelle: Diakonisches Werk im Ev.Kirchenkreis

Gladbeck-Bottrop-Dorsten