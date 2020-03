Folgende, zum Teil auch von uns angekündigte Veranstaltungen in Dorsten, wurden bis jetzt wegen des Coronavirus abgesagt bzw. werden an einem späteren Termin nachgeholt:

Personalversammlung der Stadtverwaltung wird verschoben



Der Personalrat der Stadt Dorsten hat die für Mittwoch (11. März) geplante Personalversammlung vorsorglich verschoben. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus geht der Gesundheitsschutz aller Beteiligten vor. Ein neuer Termin für die Versammlung, zu der rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen sind, wird rechtzeitig bekanntgegeben. In der vergangen Woche wurde schon die Personalversammlung der Stadt Essen abgesagt. Weitere Stadtverwaltungen sind dem Beispiel gefolgt. Die Dienststellen der Dorstener Stadtverwaltung sowie alle städtischen Einrichtungen und der Wertstoffhof des Entsorgungsbetriebes öffnen am Mittwoch zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Frühlingsfest in Altendorf-Ulfkotte wird verschoben



Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, hat sich der Vorstand des Vereins „Altendorf-Ulfkotte trifft sich“ dazu entschlossen, das Frühlingsfest, das für den 21. März geplant war, abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Kinderkleidermarkt des Hardter Frauenkreises wird abgesagt



Aus Sicherheitsgründen hat der Hardter Frauenkreis entschieden, den für den 20. März geplanten Kinderkleider-und Spielzeugmarkt abzusagen. "Ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr.

Aber wir möchten niemanden gefährden", erklärt Konny Reimann vom Frauenkreis. "Wir gehen davon aus, dass der für September geplante Kinderkleider-und Spielzeugmarkt

planmäßig stattfindet."

Montessori-Schulen sagen Veranstaltungen ab



Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Corona-Virus haben die Montessori-Schulen in Wulfen beschlossen, ihre öffentlichen Veranstaltungen bis Mai abzusagen. Dies betrifft den Kinderkleider- und Spielzeugmarkt am kommenden Wochenende sowie das WirSing-Mitsingkonzert. Bereits gekaufte Eintrittskarten für das Konzert werden bei Rückgabe in der Maria-Montessori-Schule (Kleiner Ring 2, Dorsten-Wulfen) erstattet.