Auf Grund des hohen Fachkräftemangels im Bereich der Pflege erweitert das Caritas Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit in Dorsten sein Ausbildungsangebot im Bereich der Betreuungsassistenz. Am 20. April können Personen, die Menschen zugewandt sind und Interesse an Betreuung und Hauswirtschaft haben, eine 9-wöchige Ausbildung zum Home Care Assistent beginnen.



In fünf Lerneinheiten werden den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, um das Wohlbefinden der zu betreuenden Menschen positiv beeinflussen zu können. Die Absolventen werden alle Tätigkeiten und Befähigungen einer Betreuungskraft erlernen. Zusätzlich erwerben sie Kenntnisse, die zur Haushaltsführung und zur Betreuung in der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen notwendig und hilfreich sind.

Nach Beendigung der Fortbildungsmaßnahme sind die Teilnehmenden befähigt, die Pflegefachkräfte in den stationären Einrichtungen, in der ambulanten Pflege und in den Behinderteneinrichtungen bei der Tagesgestaltung von Menschen mit Demenz zu unterstützen.

Die praktische Befähigung zu ihrer Tätigkeit erlernen die angehenden Betreuungskräfte in unterschiedlichen stationären Einrichtungen der Altenhilfe. So können Inhalte der theoretischen Ausbildung angewendet und vertieft werden.

Weitere Informationen beim Caritas Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit in Dorsten unter Tel. 02362/202620 sowie auf caritas-bildungswerk.de.