Wenn eine Beziehung zerbricht und Partner sich trennen , erleben die meisten Menschen diese Situation als große Belastung. Verbunden damit ist oftmals ein Chaos an Gefühlen zwischen Wut und Angst, Trauer und Ohnmacht, Selbstzweifeln und Schuldgefühlen, manchmal aber auch Erleichterung und neuer Energie. Trennung bedeutet Abschied zu nehmen von einem Partner, aber auch von Vorstellungen über den Anderen und über sich selbst, von einem Familienbild.

Gefordert sind Neuorientierung, Neugestaltung des eigenen Lebens, Regelungen auf allen Ebenen, und besonders, wenn Kinder betroffen sind, Absprachen auf der Elternebene. Eine Trennung fordert heraus zur Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Umfeld.

Eine Gruppe für Menschen in Trennungssituationen bietet Unterstützung und Begleitung und hilft die persönliche Situation einzuordnen; der Austausch mit Anderen in einer vergleichbaren Lebenssituationen entlastet, korrigiert und gibt neue Perspektiven.

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung Dorsten-Marl (EFL) bietet in Kooperation mit der Familienbildungsstätte Dorsten-Marl eine Gruppe für Personen in Trennung an. Die Gruppe ist offen für Männer und Frauen, die bereits getrennt leben, egal ob sie von ihrem Partner verlassen worden sind oder selbst die Trennung vollzogen haben.

Die Gruppe wird von einer Ehe-, Familien- und Lebensberaterin geleitet und fachlich begleitet. Das Gruppenangebot startet am 21. Januar, die fünf Treffen finden dienstags von 17.30 Uhr bis 19. 30 Uhr im 14tägigen Rhythmus in der Familienbildungsstätte Dorsten-Marl, Beethovenstraße 1, statt. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig bei der Familienbildungsstätte Dorsten-Marl, Tel. 02362/971990-0 oder auf fbs-dorsten-marl.de. Weitere Infos gibt es auch in der EFL Dorsten, Tel.: 02362/24329 oder EFL Marl, Tel.: 02365 33678, ehefamilieleben.de.

Quelle: EFL