Telefonsprechstunde für gründungsinteressierte Frauen am 18. August Kreis Recklinghausen.

Die Selbständigkeit ist eine optimale Arbeitsform für Frauen, die zeitlich flexibel arbeiten wollen oder müssen. Mutig.Clever.Gründerin! ist eine Kampagne in der Emscher-Lippe-Region, die Frauen ermutigt, sich selbständig zu machen und die ihnen Hilfe anbietet bei allen Themen rund um die Selbständigkeit.

Stefanie von Scherenberg, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, informiert in einer Telefonsprechstunde am Mittwoch (18. August) von 9 bis 11 Uhr interessierte Frauen zu ersten Fragen zu einer möglichen Gründung und zum Projekt Mutig.Clever.Gründerin.

Anruferinnen können sich außerdem bereits für den ersten Workshop unter dem Titel „Finde deine Talente - und nutze sie!“ anmelden, der am 24. und 25. August stattfindet. Weitere Infos unter Telefon: 02361/40-1290.

Quelle: Agentur für Arbeit Recklinghausen