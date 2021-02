Am Dienstag, 16. Februar, führt die Telekom Installationsarbeiten an der Telefonanlage der Stadt Dorsten durch. Alle Dienststellen, die mit der zentralen Rufnummer 02362 / 66- beginnen, werden darum an diesem Tag von 6.00 Uhr bis spätestens 12.00 Uhr nicht erreichbar sein.

Dies betrifft die Stadtverwaltung selbst, den Entsorgungsbetrieb, die VHS und die Stadtbibliothek. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Einschränkungen und gegebenenfalls rechtzeitige Berücksichtigung bei Anfragen oder Vereinbarung von Telefonterminen.

Einige Außenstellen wie Stadtinfo, Bauhof und Stadtgärtnerei mit eigenen Telefonanschlüssen bleiben erreichbar. Auch das Jobcenter ist davon nicht betroffen.

Quelle: Stadt Dorsten