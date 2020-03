Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Dorsten bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Persönliche Beratungen – ob allgemeine Rechtsberatung, Versicherungs-, Energie-, Umwelt-, Geldanlage- oder Schuldnerberatung – müssen leider ausfallen.

"Auch die Verbraucherzentrale will – wie andere Dienste und Einrichtungen – durch das Vermeiden von Kontakten einen Beitrag leisten, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Wer bereits einen Termin vereinbart hat, wird kontaktiert oder kann sich telefonisch melden, um das weitere Vorgehen abzusprechen", erklärt Ruth Pettenpohl, Beratungsstellenleiterin in Dorsten. Auch alle Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen sind bis Ende April abgesagt. Telefonisch ist die Beratungsstelle jedoch unter 02362/ 78752-01 weiterhin erreichbar. Auch Anfragen per E-Mail (dorsten@verbraucherzentrale.nrw) werden weiter bearbeitet.

Informationen, rechtliche Tipps, Musterbriefe und schnelle Hilfestellungen zu vielen Verbraucherthemen gibt es außerdem im Internet auf verbraucherzentrale.nrw. Auch Ratgeber der Verbraucherzentrale NRW können weiterhin online auf ratgeber-verbraucherzentrale.de bestellt werden.

Wissenswertes, was in Zeiten der Coronakrise im Verbraucheralltag zu beachten ist, gibt es außerdem auf verbraucherzentrale.nrw/corona.