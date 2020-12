Es gibt sieben weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen: In Dorsten ist eine Frau im Alter von 86 Jahren, in Marl eine Frau im Alter von 78 Jahren, in Recklinghausen vier Frauen im Alter von 82, 84, 85 und 89 Jahren sowie in Waltrop eine Frau im Alter von 50 Jahren verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Der Kreis Recklinghausen meldet aktuell (Stand 01.12.2020, 6.00 Uhr) 10374 bestätigte Corona-Fälle, 8895 Genesene, 114 Todes­fälle und 1365 aktuell Infizierte.

Die aktuellen Corona-Zahlen werden auf kreis-re.de/corona immer am Morgen aktualisiert. Das Dashboard steht um diese Zeit ebenfalls angepasst zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Lage meldet der Kreis Zahlen an sieben Tagen in der Woche. Auf der Internetseite finden sich neben den tagesaktuellen Zahlen außerdem Handlungsempfehlungen, aktuelle Verordnungen und Verfügungen, weiterführende Links, Diagramme zum Verlauf der Pandemie sowie ein FAQ mit Fragen rund um das Corona-Virus. Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

Der Kreis Recklinghausen gilt seit dem 10.10.2020 als Risikogebiet, da auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten worden ist. Aktuell liegt dieser Wert bei 167,1 (Stand 01.12.2020, 6.00 Uhr).

Um nicht mehr als Risikogebiet zu gelten, muss der Kreis Recklinghausen auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit sieben Tage lang einen Inzidenzwert von unter 50 aufweisen.

Quelle: Kreis Recklinghausen