Das neue Jahr startete gleich (11. und 12.01.2020 ) mit einem Kreiseinzelturnier in der U10/U13 und U18, sowie der Kreiseinzelmeisterschaft U15 in Gelsenkirchen.

Zur Kreiseinzelmeisterschaft U15 startete Jonas Kemna, der nach einer Turnierpause 2020 wieder durchstarten möchte. Seine Gewichtsklasse war mit 7 Kämpfern besetzt. Da Jonas seinen ersten Kampf verlor, ging es für ihn in die Trostrunde. Dort kämpfte er sich bis in das kleine Finale, welches er knapp verlor.

Im Kreiseinzelturnier der U18/U13 und U10 männlich/weiblich gab es eine Duplizität der Ereignisse. Alle Judokas hatten 3 Kämpfe und konnten dabei je einen Sieg für sich verbuchen. Somit errangen alle eine Bronze Medaille.

U18 Thore Bosnjak

U13 Mia Zimmermann, Franzi Lämmerhirt, Emil Icking, Johannes Werwer und Julian Bosnjak

U10 Noah Jansen

Herzlichen Glückwunsch und weiter so