Dorsten. Fast 4 Jahren nach dem ersten Training, heißt es für die Dorsten Reapers nun endlich das erste Heimspiel in einem regulären Spielbetrieb zu bestreiten. Nachdem die Ligapremiere in Coesfeld vor 2 Wochen deutlich mit 64 : 0 in die Hose ging, brennt das Seniors Team der Reapers auf Wiedergutmachung und einen Sieg im Heimspiel am kommenden Samstag gegen die Elsen Knights.

Trotz des Erfolges gegen die höherklassigen Brilon Lumberjacks im Testspiel – oder gerade deswegen – fand gegen die Coesfeld Bulls kaum ein Spieler zu seiner Normalform. Headcoach Markus Spangenberg und Defense Coordinator Stephan Humberg sind sich trotzdem einig: Das Potenzial, dass die Mannschaft dieses Jahr auf das Feld bringen kann, ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Mit einigen talentierten Neuanfängern ist mittlerweile ein leistungsfähiger Kader gewachsen. Jetzt muss das neue Dorstener Football-Team in allen Mannschaftsteilen „nur“ auch dieses Potential abrufen.

Die Durchführung einer regulären Saison war und ist mit einigen Hürden im Rahmen der Hygienekonzepte und besonders fehlender Trainingsplätze für die Reapers erheblich erschwert worden und wird im jetzt laufenden Ligabetrieb auch noch erheblich erschwert. Neben der fehlenden körperlichen Fitness der einzelnen Spieler durch eine verkürzte Vorbereitung, blieb auch wenig Zeit an Techniken und Feinheiten zu arbeiten. Das der Trainingsplatz in Barkenberg seit einigen Wochen für die Seniors der Reapers gesperrt ist, hat die Vorbereitung auf die Ligaspiele nicht gerade vereinfacht. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Baseballer der Marl Sly Dogs, die kurzfristig mit Trainingsmöglichkeiten ausgeholfen haben. Das Saisonziel für das erste Jahr im Ligabetrieb ist klar definiert: Möglichst die Hälfte der Ligaspiele gewinnen und eine gute Grundlage für die Saison 2022 schaffen, in der das Team dann um den Aufstieg mitspielen will. Um das Ziel diese Saison zu erreichen und eine Perspektive für einen möglichen Aufstieg im Jahr 2022 zu schaffen, sind interessierte neue Spieler beim Training jederzeit herzlich willkommen!

Kick-Off gegen die Elsen Knights ist am Samstag, den 04.09.2021 um 15.00 Uhr auf der Sportanlage des SuS Grün Weiß Barkenberg, Midlicher Kamp 12, 46286 Dorsten. Für das leibliche Wohl aller Besucher ist selbstverständlich gesorgt, der Eintritt ist frei, es gilt die 3G Regel mit Login via LucaApp sowie CoronaWarnApp und Maskenpflicht in Wartebereichen.