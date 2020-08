Die Corona Pandemie hat auch den Laufsport mächtig getroffen, denn alle Wettkämpfe und größere Veranstaltungen wurden abgesagt. Der beliebte Galgenberglauf des SV Lembeck wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Gemeinsam gelaufen wird nach einer kurzen Unterbrechung aber wieder. Denn Lauftreffs mit wenigen Menschen an frischer Luft und mit gutem Abstand voneinander sind bestens gegen Corona gewappnet.

Deshalb möchte die Leichtathletikabteilung des SV Lembecks gleich nach den Sommerferien ein Angebot zum Einstieg oder Wiedereinstieg in den Laufsport machen. Für alle ab 16 Jahre an, die mit dem Joggen neu oder wieder beginnen wollen und sich in einer Gruppe leichter motivieren können, bietet ein Lauftreff beste Möglichkeiten. Der erste Lauf findet am Sonntag, dem 16. August 2020, um 10:00 Uhr statt. Treffen ist der Sportplatz "Am Hagen" in Lembeck. Von dort geht es vorzugsweise auf Waldwegen einige Kilometer auf eine Runde. Zukünftig kann es dann sonntags (10 Uhr) und mittwochs (18 Uhr) weitergehen. Denn Regelmäßigkeit ist wichtig beim „Laufenlernen“. Angst vor Überlastung muss niemand haben, denn unser Laufbegleiter Damir Strunje sorgt dafür, dass jede/jeder nach seinen Kräften und Möglichkeiten mitmachen kann. Er steht auch als Ansprechpartner unter sv-anf-lauftreff@t-online.de zur Verfügung.

Für die Teilnahme am Lauftreff ist eine Mitgliedschaft im SV Lembeck ist nicht nötig, Gebühren fallen auch nicht an. Ein Einstieg in den Lauftreff ist grundsätzlich jederzeit möglich. Wer am ersten Termin nicht kommen kann, ist also auch bei den Folgeterminen willkommen.