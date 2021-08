Dorsten. Im Jägerhof Einhaus trafen sich jetzt die Mitglieder der Mr. Trucker Kinderhilfe zur Jubiläums-Mitgliederversammlung. Der Verein ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Norbert Holz konnte 30 der 173 Mitglieder begrüßen, unter ihnen auch Bürgermeister Tobias Stockhoff.

In seinem Fotorückblick ließ der Vorsitzende 30 Jahre Vereinsgeschichte anhand von vielen Beispielen Revue passieren und ging dabei auf die vielfältigen Projekte für Kinder und mit Kindern in der heimischen Region ein. „In den 30 Jahren sind über 1 Million Euro für diese Projekte aufgebracht worden, das sei eine stolze Leistung“, so Holz weiter. Dabei hob er insbesondere die Vereinsgründung durch Hans Delsing heraus. Zudem führte er aus, dass die Kinderprojekte durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, eigene Aktionen und Spendenaktionen Dritter finanziert würden. Dabei nimmt der jährliche Weihnachtsmarkt rund um das LEO als Hauptfinanzierungsquelle eine besondere Stellung ein, wenngleich dieser im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt werden musste. Erfreulich sei, dass immer häufiger Firmen aus unterschiedlichen Anlässen Spenden für die Mr. Trucker Kinderhilfe erbitten und zur Verfügung stellen. Holz zeigte zudem auf, dass die Mr. Trucker Kinderhilfe Teil des Hervester und Dorstener Netzwerkes ist, das recht effektiv arbeite. Sein Fazit zum Schluss: Die Mr. Trucker Kinderhilfe steht auf einem soliden Fundament und dies sowohl personell als auch finanziell „Kinder sind unsere Zukunft“, so Holz, „und darum engagieren wir uns auch in den nächsten Jahren für sie“.

Kinder sind unsere Zukunft

Schatzmeister Dennis Woltsche stellte die Einnahmen- und Ausgabenrechnung für 2020 vor. Coronabedingt waren die Einnahmen im Berichtsjahr deutlich geringer als in den Vorjahren. Dennoch konnte eine Reihe von Projekten finanziert werden. Es folgte der Bericht der Kassenprüfer, die zu keinerlei Beanstandungen führte. Somit entlastete die Mitgliederversammlung den Vorstand. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an: Norbert Holz, 1. Vorsitzender, Sabine Mittermayr, 2. Vorsitzende und Dennis Woltsche, Schatzmeister. Hans Delsing als Ehrenvorsitzender gehört dem Vorstand ebenso an wie die sechs Beisitzer Margret Hoppius, Jörg Ziegel, Rosi Soggeberg, Ralf Bierbaum Ulrich Brehl sowie Kai Kaczikowski, der neu in den Beirat gewählt wurde.

Als Kassenprüferin wurde Hedwig Hemig bestätigt, als neue Kassenprüferin wurde Antje Föcker gewählt. Jürgen Scheimann, der 30 Jahre Kassenprüfer war, kandidierte nicht mehr. Norbert Holz dankte ihm für die Übernahme dieser Aufgabe seit Anbeginn des Vereins.

Bürgermeister Tobias Stockhoff würdigte in seinem Grußwort die Arbeit der Trucker für Kinder in Dorsten und insbesondere das Engagement des Vereinsgründers Hans Delsing. Die Projekte der Mr. Trucker Kinderhilfe seien vielfältig und an vielen Stellen in der Stadt sichtbar. Im Namen der Stadt Dorsten und auch persönlich dankte er dem Vorstand und den Mitgliedern für großartige Arbeit. Zum Abschluss der Mitgliederversammlung wurden die Jubilare geehrt.