Wer kurzfristig seinen Kleiderschrank aufräumen oder sich aus anderen Gründen von alten Kleidungsstücken trennen möchte, hat am Samstag, 18. September, Gelegenheit, diese auf einfachste Art und Weise los zu werden.

Nach Möglichkeit abholfreundlich verpackt, vielleicht noch mit der Aufschrift „Feuerwehr“ versehen und bis 11:00 Uhr an den Straßenrand gestellt, wird die ausgemusterte Garderobe von den Kameraden des Löschzuges Rhade abgeholt.

Der Erlös aus der Verwertung der Textilien kommt einem wohltätigen Zweck zugute. Eine direkte Abgabe am Gerätehaus in Rhade ist am 18.09. (von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr) ebenfalls möglich.

Quelle: Feuerwehr Rhade