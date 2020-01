Generalversammlung beim Spielmannszug Lembeck

Die jährliche Generalversammlung des Spielmannszugs wurde auch dieses Mal wieder im Wirtshaus Heiming im benachbarten Klein Reken veranstaltet. 36 Mitglieder folgten der Einladung und ließen sich um 19:00 Uhr vom 1. Vorsitzenden des Vereins, Kai Seifert offiziell begrüßen.

Zum Start wurde ein umfassender Bericht des letzten Vereinsjahrs verlesen, der viele Highlights und unvergessliche Momente, wie z.B. zuletzt den Gewinn bei „Radio Vest“ in der Rubrik „Scheine für Vereine“ (wir berichteten) hervorhob. Über 40 Tage war der Spielmannszug 2019 neben den regulären, wöchentlichen Proben im Einsatz: Zusammengefasst wurde das letzte Jahr als sehr erfolgreich.

Im weiteren Verlauf der Versammlung standen wie in jedem Jahr Vorstandswahlen auf dem Plan: In diesem Jahr standen die Posten des 1. Vorsitzenden, der 1. Kassiererin sowie des 2. Schriftführers zur Abstimmung. 1. Vorsitzender Kai Seifert stellte sich zur Wiederwahl und wurde ohne Gegenvorschlag beinahe einstimmig von den anwesenden Mitgliedern für weitere zwei Vorstandsjahre gewählt. Auch der 2. Schriftführer Luca Gödde kandidierte erneut und wurde einstimmig wiedergewählt. Sarah Limberg, die bisher den Posten als 1. Kassiererin ausübte, gab ihr Amt nach über 12 Jahren als 1. Kassiererin und 16 Jahren im Vorstand zum Bedauern der Anwesenden ab: In der anschließenden Wahl konnte sich Hanna Dienberg (21) durchsetzen und wurde von den Spielkameraden zur neuen 1. Kassiererin des Spielmannszugs auserkoren.

Im Anschluss hob der Vorstand die hervorragende Arbeit in der vergangenen Amtszeit von Sarah Limberg hervor: Neben der regulären Verwaltungstätigkeit der Finanzen des Vereins als 1. Kassiererin engagierte sich Limberg stark dafür, dass der Spielmannszug Teil von diversen Förderprojekten und Aktionen sein konnte und ermöglichte somit viele wichtige Meilensteine in der Vereinsgeschichte, vor Allem im Bezug auf die Jugendarbeit. Auf den Vorschlag eines Vereinsmitglieds erhielt sie im Anschluss zusätzlich den Status des Ehren-Vorstandsmitglieds, um ihre besonderen Leistungen zu hervorzuheben.

Zum Ende der Veranstaltung wurden einige Vereinsinterne Themen besprochen, bis Kai Seifert die Versammlung um 22:27 Uhr offiziell schloss.

Quelle: Spielmannszug Lembeck / Luca Gödde