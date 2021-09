Nicht über Biontech oder Astrazeneca, sondern über eine mit Euro gefüllte Geldspritze durfte sich jetzt Wolfgang Littwin freuen, Kassierer des Vereins für Bergbau-, Industrie- und Sozialgeschichte Dorsten.

Als „Impferin“ besuchte ihn im Namen der Sparkasse Vest Recklinghausen Antje Föcker und brachte einen Spendenscheck über 2.000 € mit. So wolle die Sparkasse, sagte Bankerin Antje Föcker bei der Scheckübergabe in der Maschinenhalle Fürst Leopold, den Verein in seinem Bemühen unterstützen, den Beschränkungen der Pandemie zum Trotz auch neue Projekte anzupacken wie die Wiederinbetriebnahme des Brunnens in der Kolonie Fürst Leopold o-der die Ergänzung der Grünanlagen am Industriedenkmal Maschinenhalle.

„Natürlich hat die Pandemie auch in unserer Kasse negative Spuren hinterlassen“, antwortete Kassierer Wolfgang Littwin, „aber dank unserer Mitglieder und eben auch Förderer wie der Sparkasse Vest Recklinghausen sowie den Einnahmen aus den Trauungen in der Maschinenhalle geht es uns zum Glück finanziell so gut, dass wir nicht zu den Vereinen gehören, die sich Sorgen um die Zukunft oder gar die Existenz des Vereins machen müssen. Auch deshalb bleibe es jedenfalls bis Saisonende dabei, „dass wir während der sonntäglichen Öffnungen (13-17 Uhr) keinen Eintritt kassieren, sondern um eine freiwillige Spende bitten.“

Quelle: Verein für Bergbau-, Industrie- und Sozialgeschichte Dorsten / Gerhard Schute