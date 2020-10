Die Ausstellung "Jüdisches Leben in New York“

mit Werken von Bettina Brökelschen

wird am Sonntag, 18.10.2020 um 15 Uhr,

im Kulturzentrum Alte Schmiede in Huckarde eröffnet.

Kulturdezernent Jörg Stüdemann spricht die einführenden Worte.

Ein Grußwort des Oberbürgermeisters Ullrich Sierau

wird digital vor Ort zur Verfügung gestellt.

Die Schauspielerin Tirzah Haase wird etwas über das erste

Kennenlernen mit der Künstlerin Berichten.

Die Ausstellung wird ab dem 18.10.2020 für einen Monat gezeigt und kann

freitags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr und nach telefonischer Absprache unter

Mobil: 01731933459 besichtigt werden.

Kulturzentrum Alte Schmiede (im Gewerbepark “Hansa”) - Hülshof 32, 44369 Dortmund

Bettina Brökelschen

"Diese Ausstellung habe ich 2 Jahre lang erarbeitet, um zu lernen und mich darüber mit anderen Menschen auszutauschen. Das Thema “Jüdisches Leben” begleitet mich schon seit meiner Schulzeit und wie viele andere habe ich auch jüdische Freund*innen und Bekannte. Dennoch habe ich mich meines Erachtens bisher viel zu wenig mit dem Thema auseinander-gesetzt. Das möchte ich nun ändern. Gemeinsam mit einer Freundin aus Brooklyn habe ich die Idee zu dieser Ausstellung entwickelt. Wir glauben, der beste Weg zu einem friedlichen Miteinander ist der, sich gegenseitig kennen zu lernen und so einander immer besser zu verstehen. Ich wünsche mir, dass die Bilder nicht auseinandergerissen werden, sondern später an einem Ort dauerhaft zu sehen sind. Deshalb habe ich sie der Jüdischen Gemeinde in Dortmund geschenkt."