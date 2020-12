Sechs junge Künstler zeichnen ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert in der Dortmunder Westfalenhalle auf und verbinden damit die traditionelle Konzerthalle mit neuen Ausspielungsformaten.

Lange war es ruhig in der Westfalenhalle, doch am Nikolaustag (6.12.20) erklang das erste Mal seit knapp neun Monaten wieder Musik in der historischen Halle. Das Pop-Countryschlager-Duo „Laura & Mark“ hat eine digitale Weihnachtsshow in der Westfalenhalle aufgezeichnet und reagiert damit auf die Situation rund um das Veranstaltungsverbot mit Publikum, welches eine der vielen Maßnahme aus der andauernden Corona-Pandemie darstellt.

Zeigen, dass es weitergeht



„Wir möchten mit dem Projekt zeigen, dass es weitergeht und wir in der Kunst- und Kulturbranche alle zusammenhalten.“, erklären Laura van den Elzen und Mark Hoffmann, die mit ihren Songs wöchentlich Millionen Menschen auf Social Media erreichen. „Wir möchten den Menschen das Gefühl von Weihnachten nach Hause bringen und etwas zurückgeben, nicht nur den Menschen zuhause, sondern auch anderen Künstlern.“

„Die Westfalenhalle ist eine Location, die viele Künstler seit Bestehen auf ihrem Weg begleitet hat, nationale wie internationale Acts. In diesen besonderen Zeiten ist es wichtig, neue Wege des Entertainments mitzugehen und der Branche ein Zeichen zu setzen“, unterstreicht die Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe, Sabine Loos.

Künstler taten sich zusammen



Die Show haben die beiden Ex-DSDS-Finalisten zusammen mit Schlager-Newcomer Daniel Sommer („Herz auf Unendlich“), der Dortmunder Sängerin Jo Marie Dominiak („Ohne mich wär die Musik genauso laut“), dem Schlagersänger Matt Stoffers (ehemaliges Bandmitglied „Feuerherz“) und der Influencerin Sosopremely auf die Beine gestellt.

Ausgestrahlt wurde das Konzert am Sonntag (13.12.) auf dem YouTube Kanal „Lauro&Mark Elpema Productions“ und dem offiziellen Facebook Account des Duos @lauramark.