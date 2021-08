Freitag, 27. August 2021, 19 Uhr

Chancen-Café 103, Oesterholzstraße 103, 44145 Dortmund

Die Nordstadt Session auf der Kleinen Bühne 103 geht weiter. Das Nachbarschafts-Café in der Oesterholzstraße 103 hat geöffnet und lädt jeden Freitag bei gutem Wetter zum interkulturellen Jam im Freien ein. Unabhängig von der Wetterlage ist der Opener im Livestream zu sehen. Am 27. August um 19 Uhr ist Kazım Çalışgan in der Reihe "Oriental con fusion" zu Gast.

„Oriental con fusion“ ist eine Reihe von World Jazz Konzerten der Nordstadt Session mit arabischen und asiatischen Einflüssen, bei denen unterschiedliche, immer wieder andere Musiker*innen eingeladen werden.

Die (nicht nur) musikalische Freundschaft zwischen Kazım Çalışgan und Jens Pollheide besteht seit nunmehr 25 Jahren. Beide lernten sich über den leider 2000 verstorbenen Dortmunder Musiker Yulyus Golombeck kennen und haben seitdem viele gemeinsame Projekte realisiert: Nefes in Motion, Transorient Orchestra, Konzerte mit verschiedenen Weltmusikern wie Okay Temiz, Utku Yurttas und zuletzt seit einigen Jahren das Transaesthetics Trio. Seit einigen Jahren geben die beiden immer wieder auch Konzerte im Duo. Dabei setzen sie verschiedene Instrumente ein:

Kazım Çalışgan – kopuz, saz, percussion, vocals

Jens Pollheide – e-bass, flutes

Livestream >> www.facebook.com/watch/ChancenRaum103

Im Anschluss ist die Bühne frei für alle, die mit musikalischen Beiträgen den Sound der Dortmunder Nordstadt bereichern wollen. Der Eintritt ist frei.

Die Dortmunder Nordstadt Session ist eine Institution für die freie Musikszene im Ruhrgebiet. Seit 2017 treffen sich Musiker*innen der Region Freitags im Borsigplatz-Quartier, um gemeinsam zu improvisieren. Die musikalische Mischung ist so bunt wie die Bevölkerung des Stadtteils, der seinen ganz eigenen Sound kreiert.

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen des sozialen Lebens ist die Besucher*innenzahl des Chancen-Cafés 103 begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten: info(at)borsig11.de

Die Nordstadt Sessions sind ein Projekt von Julia Rumi / Machbarschaft Borsig11 e.V. im Rahmen des Programms Salām 103, mit freundlicher Unterstützung der Kulturmeile Nordstadt, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, von Interkultur Ruhr und vom Kulturbüro Dortmund, realisiert mit den Chancen der Bewohner*innen des Borsigplatz-Quartiers. www.borsig11.de