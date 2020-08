Autos raus - Musikfans rein, heißt es am Feitagabend, 14. August, im Parkhaus der Thier Galerie. Dann spielen ab 18.30 Uhr die Bands Jason Pollux und Aniyo Kore in einzigartiger Atmosphäre mitten in der City.

Mit Sicherheitsabstand erlebt das Publikum Livemusik auf exklusive Parklücken verteilt. Schon am Donnerstagabend, 13. August, hat Pele Caster einen Auftritt. Karten gibt's vorab online auf Parkhaus-Konzerte. Es werden auch Snacks und Getränke zum gemeinsamen Konzerterlebnis angeboten.