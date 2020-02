Ausnahmezustand in der ausverkauften Dortmunder Warsteiner Music Hall. Schweißgebadet pogen Tausende Musikfans, als RIN den besten Moment des Abends ankündigte und "Dior 2001" anstimmte. "Moshpit, Moshpit...." forderte der Bietigheimer Rapper seine feiernden Fans auf und als der Beat droppte, ging's richtig los. Das Anstehen an der hunderte Meter langen Schlange, die sich über den Phoenixplatz zur Halle zog, hatte sich für die jungen Fans gelohnt.

"Nimmerland" live zu erleben, hieß das neue Album schweißgebadet klatschend, hüpfend, mitsingend abzufeiern. Doch mit "Für immer jung zu sein", heißt beim Energiebündel RIN etwas anderes, als vor zig Jahren beim Schlagersänger Karel Gott. RINs Liveshows versetzen seine Fans in Ekstase. Nicht umsonst gewann Renato Simunovic die 1live Krone für seine Live-Show.

Mit RIN jung zu bleiben heißt zu feiern, Spaß zu haben und einfach frei zu sein und das am besten mit den Bros. Und das nicht nur für eineinhalb Stunden Mega-Live-Show, sondern mit seinen Songs für immer.