Über 150 Künstler präsentiert das große Kabarett- und Comedy-festival RuhrHochdeutsch vom 17. Juni bis 11. Oktober Im historischen Spiegelzelt an der Westfalenhalle. In Dortmund erleben Fans den ganzen Sommer lang die Crème de la Crème der Kabarett- und Comedy Szene, aus dem Ruhrpott und weit darüber hinaus - Stars & Sternchen; Newcomer & Aufsteiger, bekannte Namen und Geheimtipps.

RuhrHOCHdeutsch hat sich mit 117 Programmtagen als das größte Festival seiner Art im deutschsprachigen Raum etabliert. Das Highlight im Dortmudner Kulturprogramm lockt Zuschauer aus dem Revier und dem gesamten Bundesgebiet mit seiner und Vielfalt in die besondere Atmosphäre des Spiegelzelts aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das über 100 Jahre alte Zelt ist zwar historisch – das Programm hingegen hochaktuell:

Drei Premieren in Dortmund

2020 wird die Premiere dreier neuer Programme gefeiert– von Kai Magnus Sting, Fischer & Jung, Philip Simon- neben weiteren Vorpremieren sind auch zwei Dutzend Künstler mit neuen Programmen auf Tournee und sorgen für frischen Comedy-Input.

Nicht fehlen dürfen natürlich die „Ruhrpott-Heroen“, die beliebten Vertreter der vielfältigen Humor-Szene des Reviers, wie Carmela de Feo, René Steinberg, Kai Magnus Sting, Fritz Eckenga, Frank Goosen, Jochen Malmsheimer, Lioba Albus, Hennes Bender, der Dortmunder Lokalmatador Bruno „Günna“ Knust und viele andere. Das angrenzende Sauerland ist auch bestens vertreten mit Frieda Braun und Martin F. Risse mit seinem Schnöttentroper Männergesangvereins „Singmanntau“.

Doppeler Spaß mit Sebastian Pufpaff

Die Künstler aus dem „befreundeten Inland“ sind aus unserem Festival natürlich genauso wenig wegzudenken. Einige Künstler wie Urban Priol, Sebastian Pufpaff oder Dave Davis schlagen gleich für mehrere Tage ihre Zelte an der B1 auf .

Erstmalig beim Festival sind unter anderem Frieda Braun, Daphne de Luxe, Tutty Tran, Michael Feindler, oder Tino Bomelino mit von der Partie. Neue musikalische Highlights werden auch aufgeboten, das exzellente A-Capella-Aufgebot mit Storno, Basta und LaLeLu wird in diesem Jahr ergänzt durch die Ex-Wise-Guys Produktion Eddi plus Sari – diese allerdings mit Instrumenten.

Soul-Legende zu Gast

Die Soul-Legende Theo Spanke (Soulfingers-Frontmann) wird bei Fred Ape & Freunde zu Gast sein und Lisa Fitz tritt mit „Flüsterwitz“, Gitarre und Jodelkompetenz in Aktion. Die Konzerte und Musik-Comedy-Programme von Stoppok, Pawel Popolski, GlasBlasSing, William Wahl werden für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen.

Auch unsere Specials dürfen nicht fehlen – die legendären ...immer montags und ...immer dienstags-Reihen, die Revue „Der Trainer muss weg“, NightWash Live und die Rebell Comedy-Shows, die vor allem und zunehmend das junge Publikum begeistern.

Kuballa anne Bude

Die beliebten ...immer-Veranstaltungen

• ...immer montags mit Pommes, Currywurst und ein Getränk Ihrer Wahl und Kabarett vom Feinsten.

• ...immer dienstags, das Spiegelzelt-Ensemble mit „Kuballa anne Bude – jetzt auch Heimatmuseum“. Die Bude schmeißt sich ins Zeug. Die schrillen Vögel des Reviers feiern einen bunten Abend der komischen Art mit Sketchen und Liedern und einem köstlichen Fünf-Gänge-Menü.

Und ist die Bude dann mal urlaubsbedingt geschlossen, wird hochkarätiger Ersatz geboten. Die moderne und verblüffende Zaubershow von Siegfried & Joy hat sich im letzten Jahr bewährt und wird ergänzt durch die „Comedy-Dinnershow“ der Busch-Brüder – Tempo, Witz und Improvisationen, Magie und Parodie in einer komischen, magischen, anarchischen Show.

Der Trainer muss weg

• Die Konkurrenz der Fußball-EM muss das Festival nicht fürchten - es gibt die ultimative, schlagfertige Antwort auf das Geschehen auf und neben dem Platz mit „Der Trainer muss weg“. Die unterhaltsame Sportrevue in zwei Halbzeiten wird nicht nur die EM sondern auch die zurückliegende Bundesliga-Saison und viele weitere Randsportarten kabarettistisch aufarbeiten.

Mit Fritz Eckenga, Peter Großmann, Peter Freiberg, Thomas Koch, Peter Krettek, Ulli Schlitzer und Mathias Schubert.

• Die Geier kreisen zum Glück nicht über dem Spiegelzelt an den Dortmunder Westfalenhallen sondern geben die Höhepunkte der Session sowie Klassiker zum Besten also den einzigartigen Geierabend-Mix aus Ruhrpott-Charme und rotziger Musik, frecher Satire, bissigem Kabarett und jeder Menge Klamauk.

• Der Tana Schanzara Preis wird im zweijährigen Turnus verliehen und steht wieder auf dem Programm. In den letzten Jahren hat die Jury mit den Gewinnern einen „guten Riecher“ bewiesen – ob Jochen Malmsheimer, Kai Magnus Sting, Gerburg Jahnke, Maja Beckmann- die Preisträger sind aus der Kulturszene nicht wegzudenken.

Eröffnung mit Benefiz-Gala

»Lachen für 'nen guten Zweck« ist von Anbeginn des Festivals das Thema der Spiegelzelt-Eröffnung. Die traditionelle Benefiz-Gala wird am 17. Juni zugunsten des Vereins Halte-Stelle durchgeführt. Er versteht sich als ein professioneller Dienstleister im Bereich psychosozialer Betreuung psychisch kranker Erwachsener. Beratungsangebote in der Kontaktstelle, das Ambulant Betreute Wohnen und die Tagesstätte haben das Ziel, die die Versorgung psychisch Kranker zu verbessern und diese aus ihrer randständigen Isolierung herauszuführen.

Alle an der Gala mitwirkenden Künstler treten ohne Gage auf und der gesamte Erlös der Veranstaltung wird an den Verein gespendet. Wie gewohnt werden über den gesamten Verlauf der Spiegelzelt-Spielzeit Spenden und überzählige Wertmarken gesammelt.

Der Veranstalter:

Veranstaltet wird das Festival RuhrHOCHdeutsch vom Theater Fletch Bizzel. Der künstlerische Direktor Horst Hanke-Lindemann ist überzeugt: „Dortmund wird wieder einen tollen Kabarett- und Comedy-Sommer erleben. Wir haben ein spannendes, vielseitiges Programm zusammengestellt, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.“

Auch 2020 hat der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Ullrich Sierau, wieder die Schirmherrschaft für das Festival übernommen. Er freue sich, so Sierau, dass es gelungen sei, für das Spiegelzelt ein hochkarätiges Programm auf die Bühne zu stellen. Alle Dortmunder sowie Gäste aus nah und fern seien herzlich eingeladen, dieses Veranstaltungs- Highlight in Dortmund mitzuerleben.

Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 1. Februar, ab 8 Uhr im Ticket Shop des Theaters Fletch Bizzel, Humboldtstr.45, Ticket-Hotline: 0231- 14 25 25. Ab 10 Uhr online im Internet unter RuhrHOCHdeutsch .