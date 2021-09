Das Dortmunder Opernhaus steht weiterhin unter der Leitung von Opernintendant Heribert Germeshausen und Generalmusikdirektor Gabriel Feltz. Beide verlängern mit Beginn der Spielzeit 2021/2022 offiziell ihre Verträge. Zuvor hatte der Rat der Stadt Dortmund den Vertragsverlängerungen zugestimmt.

Germeshausen verlängert bis zum 31. Juli 2028, Feltz bis zum 31. Juli 2025. Heribert Germeshausen hatte 2018 die Intendanz der Dortmunder Oper übernommen und konnte bereits in seiner ersten Spielzeit mit Einnahmen von knapp 2,1 Millionen Euro ein Rekordergebnis einspielen. Darüber hinaus gründete er die erste Bürgeroper in Deutschland und die erste Junge Oper mit einem eigenen, sowohl künstlerisch als auch pädagogisch ausgebildeten Ensemble sowie einem eigenen Composer in Residence.

Innovative Digital-Formate



Gabriel Feltz ist seit 2013 Generalmusikdirektor der Dortmunder Philharmoniker. Unter seiner Leitung konnte die Auslastung der Philharmoniker-Konzerte auf 88 Prozent gesteigert werden. In der letzten Vor-Corona-Spielzeit 2018/19 erzielte er ein Einspielergebnis von knapp 608.000 Euro. Während der Corona-Pandemie schuf Gabriel Feltz zahlreiche innovative digitale Formate und trug maßgeblich dazu bei, Kunst auch in Corona-Zeiten sichtbar und erlebbar zu machen.