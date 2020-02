Eine großartige Atmosphäre herrschte beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert, der am Wochenende in der Musikschule stattfand, als 258 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihr musikalisches Können auf hohem, teilweise exzellentem Niveau präsentierten.

In den Solokategorien Klavier, Gesang und Drums sowie in den Ensemble-Kategorien für Streicher, Blechbläser und Holzbläser und Ensemble „Neue Musik“ vergaben die Jurys hohe Punktzahlen, beeindruckt von den durchweg hohen und immer wieder herausragenden Darbietungen der gut vorbereiteten und engagierten Musikschüler.



Eine Besonderheit waren sechs Gruppen aus Dortmund und Hamm mit je einem Dutzend Kindern, die – außerhalb der regulären Wertung – im Bereich „Neue Musik“ in den jüngeren Altersgruppen antraten. Offiziell ist diese Kategorie erst ab 13 Jahren geöffnet. Doch es traten Gruppen aus dem JeKits-Bereich an, die zu Bilderbüchern Klanggeschichten entwickelt hatten. Jury und Publikum lauschten dem Ideenreichtum der aufgeregten und hochkonzentrierten Kinder. Die Jury entschied sich bei diesen Gruppen für die Vergabe des „großen Kunterbunt-Preises“. Ein gelungenes Experiment, das sicher weiterentwickelt wird.

Insgesamt wurde an 133 Dortmunder Teilnehmer ein ersten Preis vergeben. 70 von ihnen dürfen nun am Landeswettbewerb vom 20. bis 24. März in Essen teilnehmen. Außerdem gab es 34 zweite Preise und drei Mal den dritten Preis für Dortmunder Kinder und Jugendliche. Sämtliche Ergebnisse sind zu finden unter www.jugend-musiziert.org.

Die Musikschule zeigte ihre Stärke nicht nur in der erstklassigen Ausbildung junger Solisten, sondern auch in der kammermusikalischen Arbeit: 22 Ensembles erhielten erste und zweite Preise. 58 Musikschulschüler aus elf Ensembles erhielten eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Konzert der Preisträger

Am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr treten die Preisträger bei einem Konzert im Orchesterzentrum auf. Bürgermeister Manfred Sauer übergibt den jungen Musikschülern die Urkunden. Der Eintritt ist frei.