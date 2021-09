Mit markanten Holzkonstruktionen sorgt die Fachhochschule (FH) Dortmund in ihrem Jubiläumsjahr für Aufsehen: Mega-Sitz-„WürFHel“ mit einer Kantenlänge von 2,26 Metern laden an mehreren Standorten in der Stadt zum Verweilen ein, sind Treffpunkt und Ort für gute Gespräche.



Die Holz-Konstruktionen sind dem Logo der FH Dortmund – dem gekippten orangefarbenen Quadrat – nachempfunden und wurden vom Fachbereich Architektur an der FH Dortmund entworfen, konstruiert und gebaut.



Baumschutz inklusive



In der Mitte der großformatigen Sitzmöbel wächst jeweils ein Baum. Die WürFHel sind somit zugleich Schutz für die Jungbäume in ihrer Anwachsphase. Als Partner der FH Dortmund hat die Stadt Dortmund über das Grünflächenamt mehrere Standorte für die Jubiläums-WürFHel zur Verfügung gestellt.

Verschiedene Standorte



Der erste WürFHel samt neu gepflanztem Baum wurde in der Grünanlage Maurice-Vast-Straße im Umfeld des Nachhaltigkeitsprojekts von Signal-Iduna, Borussia Dortmund und Grünflächenamt realisiert worden. Weitere Jubiläums-WürFHel werden folgen und werden gemeinsam mit Partnern der FH Dortmund zum Zeichen der gegenseitigen Verbundenheit realisiert. Derzeit sind fünf Standorte in Vorbereitung.

Infos

Die Aktion ist Teil der Jubiläums-Kampagne „Wir werden 50“. Weitere Informationen dazu unter: www.fh-dortmund.de/50