Zu den antisemitischen Schmierereien im Saarlandstraßenviertel äußert sich Bezirksbürgermeisterin Gruyters (Grüne):

"Ich bin, wie viele andere Menschen im Viertel auch, tief erschüttert, dass ein Restaurant im Saarlandstraßenviertel mit antisemitischen Schmierereien versehen wurde. Ausgerechnet in der Nacht vom 9. November, der Nacht, in der sich die Pogrome der Nationalsozialisten gegen die Juden aus dem Jahr 1938 jähren, geschah die Tat.(..) Der Übergriff ist eindeutig gezielt antisemitisch einzuordnen. Er soll die Familie, aber auch die Anwohner*innen und Dortmunder*innen, verängstigen und einschüchtern.

Ich habe bereits am Freitag Kontakt zur betroffenen Familie aufgenommen und ihr die Unterstützung zugesagt, die sie jetzt dringend benötigt. Die Menschen in der Umgebung schätzen das Ehepaar und besuchen gern ihr Restaurant, um dort in angenehmer Atmosphäre Speisen und Getränke zu genießen.

Ich denke, ich spreche für viele Menschen im Stadtbezirk, wenn ich noch einmal betone: Wir alle werden uns nicht einschüchtern lassen von rechten Übergriffen."