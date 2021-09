Die Stadt Dortmund hat fraktionsgebundene, ausgeschiedene Ratsmitglieder und ausgeschiedene sachkundige BürgerInnen, die nach der Kommunalwahl am 13.09.2020 kein Mandat mehr übernommen bzw. erhalten haben, zur einer städtischen Ehrungsveranstaltung eingeladen, die im Restaurant Rosenterrassen stattfand.



Bei dieser Gelegenheit hat sich Oberbürgermeister Thomas Westphal für das geleistete Engagement im Rahmen der Ausübung des politischen Ehrenamts zum Wohl der Stadt Dortmund bedankt.

Darüber hinaus wurden besondere städtische Auszeichnungen in Form eines Ehrentitels (AltbürgermeisterIn/Ehrenmitglied des Rates), der Stadtplakette, des Ehrenrings, der Ehrennadel überreicht, an diejenigen MandatsträgerInnen, die 15 bzw. 25 Jahre oder länger ununterbrochen ihr Mandat innehatten. Mit den städtischen Auszeichnungen wurd ein Ratsbeschluss vom 12.11.2020 umgesetzt. Coronabedingt konnten diese Auszeichnungen zuvor noch nicht verliehen werden.

Diese Personen erhielten besondere Auszeichnungen:

Verleihung des Titels „Altbürgermeisterin“, Auszeichnung mit der Stadtplakette der Stadt Dortmund und Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenmitglied des Rates":

Frau Bürgermeisterin Birgit Jörder (SPD) Ratsmitglied

Auszeichnung mit der Stadtplakette der Stadt Dortmund und Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenmitglied des Rates":

Herr Friedhelm Sohn (SPD) Ratsmitglied

Frau Monika Lührs (SPD) Ratsmitglied

Herr Heinz Neumann (CDU) Ratsmitglied

Frau Christiane Krause (CDU) Ratsmitglied

Auszeichnung mit dem Ehrenring der Stadt Dortmund und mit der Ehrenbezeichnung "Ehrenmitglied desRates"

Frau Ulrike Matzanke (SPD) Ratsmitglied

Herr Michael Taranczewski (SPD) Ratsmitglied

Frau Brigitte Thiel (SPD)Ratsmitglied

Frau Renate Weyer (SPD) Ratsmitglied

Frau Rita Brandt (SPD) Ratsmitglied

Frau Jasmin Jäkel (SPD) Ratsmitglied

Frau Gabi Schnittker (SPD) Ratsmitglied

Frau Ute Pieper (SPD) Ratsmitglied

Herr Dr. Jürgen Eigenbrod (CDU) Ratsmitglied

Herr Thomas Pisula (CDU) Ratsmitglied

Herr Wolfram Frebel (Bündnis90/Die Grünen) Ratsmitglied

Herr Karl Heinz Dingerdissen (FDP/Bürgerliste)Ratsmitglied

Herr Dr. Thomas Reinbold (FDP/Bürgerliste) Ratsmitglied

Frau Nursen Konak (DIE LINKE & PIRATEN) Ratsmitglied

Auszeichnungen mit der Ehrennadel der Stadt Dortmund: